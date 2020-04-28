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بشرى تبدأ بشق رحلة بحث جديدة عن والدتها في منزل عمها عبد الحميد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:51 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل ''القمر أخر الدنيا"، وذهبت الفنانة بشرى برفقة الفنانة أميرة ناديف لمنزل عمها عبد الحميد.

وقابلتها الفنانة أسماء الباجوري لتتفاجئ بمجيئهم ثم تقابلهم والدتها الفنانة أحلام الجريتلي وتستغرب من هذه الزيارة وتحاول أن تلقي بعض الكلمات للفنانة بشرى وتذكر لها أن سامي والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد كرارة لم يتزوج حتى الأن ويرفض الجميع لأنه لا يجد الفتاة المناسبة.


وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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