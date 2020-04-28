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عادل يكشف دور "جمعه وتريكه" في صيام اللاعبين بنهائي السوبر الافريقي رغم مطالبة جوزيه بالإفطار

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:23 ص
أبو تريكة ووائل جمعه
أبو تريكة ووائل جمعه
هيثم موسى


قال أحمد عادل لاعب الأهلي السابق أن في مباراة السوبر الإفريقي أمام النجم الساحلي في اديس ابابا جوزيه طالب منا اللاعبين الإفطار خاصة وأن المباراة كانت في نهار رمضان.

وأكد عادل في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة Ten"" مع الإعلامي محمد فاروق تدخل وائل جمعه وأبو تريكه وطالبو من اللاعبين مواصلة الصيام في هذه المباراة وكان جوزيه لا يرفض طلب لتريكه نهائي وبالفعل خاض اللاعبين هذه المباراة وهم صائمين .

وتابع حققنا اللقب هذا الموسم بعد الوصول لضربات الجزاء وشاركت بديل لإسلام الشاطر بعد أن شعر بالتعب الشديد وكانت من أفضل المباريات التي خاضها الفريق .

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