يضرب من جديد.. نجل توفيق الدقن لـ"الفجر الفني": أبويا مش خال عبد الباسط حمودة.. والمطرب اختلق صلة قرابة وهمية

وأشار "ماضي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن تصريحات عبد الباسط حمودة غير حقيقية، معبرًا عن ذلك قائلًا: "للأسف هو بيقول إنه ابن عمتي وأنا كنت بتمنى ده لكن للأسف والدي ليس خاله كما قال وإن كانت والدته من العائلة كما قال"

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وتابع ماضي قائلا: "الموضوع مش موضوع صلة القرابة هو تراجع عما قاله بالبرنامج وادعي صلة قرابة أخرى الموضوع الصورة السلبية التي يصدرها بتلك الروايات غير الحقيقية".







يذكر أن الفنان عبد الباسط حمودة قال ببرنامج "شيخ الحارة"إنه ابن شقيقة الفنان توفيق الدقن، وهو ما أثار استياء أبنائه وأسرته.