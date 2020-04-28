السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المرج

اندلع قبل قليل حريق هائل بشقة سكنية في منطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.





كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة المرج.





وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردونًا أمنيًا، لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





حريق أسفل الطريق الدائري

ومن ناحية أخرى، انتابت حالة من الخوف والفزع أهالي منطقة القومية العربية، التابعة لحي الوراق، شمال الجيزة، فور تصاعد ألسنة لهب، يتبعها أدخنة كثيفة، من قطعة أرض مستخدمة كـ"مخزن أخشاب"، على مساحة نصف فدان تقريبا، أسفل الطريق الدائري، واستمر لـ7 ساعات، وسط ذهول سكان المنطقة والمارة بالشارع.





عقارب الساعة كانت تشير إلى الرابعة فجرًا، والهدوء يسود على منطقة القومية العربية، وفوجئ سكانها بتصاعد ألسنة اللهب من مخزن الأخشاب المتواجد أسفل الطريق الدائري، دون معرفتهم سبب نشوب الحريق، ولدي محاولتهم السيطرة على الحريق، باتت محاولاتهم بالفشل، لتمدد النيران وتزايد ألسنة اللهب، وعدم تمكنهم من السيطرة على الحريق، فقاموا بإبلاغ الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.





بدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية، مدعومين بسيارات الإطفاء، ولدي وصول القوات إلى مكان البلاغ، فُرض كردونا أمنيا، لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وبدأت عمليات السيطرة على الحريق، وأثناء ذلك إحتاجت القوات لسيارات إطفاء آخرى، لكبر الحريق وتمدده، لتحضر قوة آخري من الحماية المدنية برئاسة اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومة بسيارات إطفاء آخري، لمساعدة القوات في السيطرة على الحريق.

استمرت عمليات الإطفاء من الساعة الرابعة فجرا، حتى الحادية عشر من صباح اليوم التالي، لينجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق دام لـ7 ساعات، بواسطة 12 سيارة إطفاء، وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.