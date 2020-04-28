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استغلت نومه وأحرقته.. سيدة تقتل زوجها بطريقة بشعة في الهرم

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
بدم بارد، استغلت الزوجة نوم زوجها، وانتقمت منه بطريقة بشعة، بسبب خلافات بينهما، حيث أشعلت فيه النار حيًا.

وأقدمت سيدة في منطقة الهرم، على قتل زوجها، بإحراقه حيا، بعد العشاء، حيث استغلت وقت نومه. 

من جانبها، باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع سيدة متهمة بقتل زوجها حرقًا في منطقة الهرم.

بداية الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سيدة قامت بقتل زوجها باحراقها للشقة كاملة، وزوجها نائم، بمنطقة الهرم بالجيزة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الزوجة وراء الواقعة، وأن الدافع في ذلك هو الخلافات بينهما.

وأفادت التحريات، أن الزوج في يوم الواقعة، صعد إلى شقته عقب صلاة العشاء، وذهب إلى النوم، فاستغلت الزوجة هذه الفرصة، وأشعلت النيرات في الشقة، وأثناء ذلك استيقظ الزوج وحاول الهروب من الشقة، إلا أنه لم يستطع ذلك، واختنق من الدخان، ولفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن تتمكن أجهزة الحماية المدنية من إطفاء الحريق الذي اندلع في الشقة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


وفي سياق آخر، قالت المحامية دينا المقدم، مقدمة بلاغ للنائب العام ضد "سما المصري"، إنها تقدمت ببلاغ أول أمس ضدها بأنها تنشر مقاطع فيديو يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "لوبس وانستجرام" تحرض فيها على الفسق والفجور مقابل مبالغ مالية.

وأضافت "المقدم"، في تصريح إلى الفجر، أنها عقب الإعلان أنها ستتقدم ببلاغ ضدها، قامت "سما" بمسح كافة الفيديوهات، وحاولت التواصل معها للتفاوض، ولكن قوبل التفاوض بالرفض، فيما طالبت سرعة القبض عليها.

وأفادت، بأن فيديوهات "سما" تدعو متابعيها، لفتح الكاميرات لمشاهدتها وهي تخلع ملابسها، وتطالب متابعيها، بالتقاط إسكرين شوت لها.

وأوضحت المحامية، أنه عقب القبض عليها، استقبلت التهاني من كافة متابعيها، لحرصها على قيم المجتمع.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية - وشهرتها سما المصري - بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤ ٤ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.

وفي سياق آخر، صرح حسين البقار، المحامي في قضية الطالبة "حنين حسام"،  المشهورة إعلاميا بـ"بطلة فيديو الكاميرات مقابل الدولارات"، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن النيابة أصدرت أمس قرار بحبس الفتاة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المحامي، في وقت سابق، إن الفتاة أنكرت جميع التهم الموجه إليها.

وأوضح المحامي، أن الفتاة قالت في اعترافاتها أمام النيابة، إن مقطع الفيديو الذي نشرته على موقع "التيك توك"، لا يعني التحريض على الفسق والفجور وليس به أي إيحاءات، موضحة: "ما نشر عبر صفحات الإنترنت، محصلش وهناك تدليس عليا".

وقال المحامي، إن النيابة العامة، بشمال القاهرة، وجهت لها بعض التهم، وهي إعلان عن طريق صفحة إلكترونية، وتحريض العامة على ارتكاب مثل هذه الوقائع.

وأضاف المحامي، أن المادة ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، تؤكد أن كل من أنشأ صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها القانون.

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