لقاء صادم بين بشرى وأحمد كرارة في ''القمر أخر الدنيا"

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بدأ منذ قليل مسلسل ''القمر أخر الدنيا"، وعند خروج الفنانة بشرى برفقة الفنانة أميرة نايف من منزل عمها، تلتقي بالفنان أحمد كرارة والذي يقوم بتجسيد دور سامي ابن عم الفنانة بشرى والذي كان يحبها قبل زواجها وتقدم لخطبتها.



ثم تنصدم الفنانة بشرى للقائه ويسلم عليها ويخبرهم أنه كان في سفرية عمل في أسوان لقضية لأنه يعمل محاميا، ثم يصعد الى منزله وتقابله شقيقته الفنانة أسماء الباجوري ووالدته الفنانة أحلام الجريتلي بالأحضان ويخبروا بمجئ دلال اليهم ويخبرهم أنه قابلها.



ثم يدخل الفنان أحمد كرارة الى غرفته ويتذكر بعض الأحداث وعند عرضه للزواج من دلال التي تجسدها الفنانة بشرى واستعداده لانتظارها العمر بأكمله، وأنها قامت برفضه مصرحة له أنها تعتبره أخ لها فقط.





وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.