بعد فقدان والدته مرة أخرى.. عمرو عابد يعد هدى الأتربي بحضوره معها جلسة المحكمة

Advertisements

بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، وتتصل الفنانة هدى الأتربي بالفنان عمرو عابد لتخبره أن والدته الفنانة سميرة عبد العزيز قد عثرت عليها.



وعند نزولها من مكتب المحامي ومجئ الفنان عمرو عابد اليها تجد أن الفنانة سميرة عبد العزيز قد أختفت مرة أخرى ويقول لها الرجل الذي كان معها أن رجل جاء وأخذها.



ثم يصعد معها الفنان عمرو عابد الى مكتب المحامي وتطلب منه أن يدخل معها اليه، ويخبرها المحامي أن قضيتها سهلة بالنسبة لقواضي خلع كثيرة تأخذ وقت وأنه سوف يمضي زوجها على عدم تعرض لها ويوعدها الفنان عمرو عابد أنه سوف يحضر معها الجلسة ان لم يسافر للبحث عن والدته في القاهرة.





وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.