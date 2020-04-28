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بالمكنسة.. أحمد زاهر يضرب خادمة فيفي عبده بعد اكتشاف المقلب (فيديو")

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:28 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أطل الفنان أحمد زاهر على قناة Mbc، ببرنامج "خلى بالك من فيفي"، وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

وقامت فيفي عبده ببعض المقالب في سعد الصغير، منها أنها اوهمته أن خادمتها ملبوسة، ثم بعد ذلك حدوث انفجار في فيلا "فيفي عبده"، ثم بعد ذلك حدوث مشادة بين أحمد زاهر وخادمة فيفي عبده داخل الحمام.


ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.

يشار إلى أن آخر أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى من تأليف الكاتب محمد الغيطى، وإخراج عبد العزيز حشاد، وشارك فى بطولته حورية فرغلى، وسامح الصريطى، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطى، وعزة مجاهد.

 

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