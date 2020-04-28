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ملخص أحداث الحلقة الرابعة من "أولاد آدم".. ماغي بو غصن تتسبب في إصابة هذا الطفل بالشلل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:34 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
انطلقت اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل "أولاد آدم" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.

وبدأت الحلقة بأحداث مشوقة بعدما توجهت مايا إلى منزل سعد ولكنها لم تجد أي ترحيب منه وقام بطردها، ولكنها ترفض الانصراف بعدما وجدت عنده حقائب نسائية كثيرة وحينها علمت بأنه لص، وتعرض مايا على سعد أن تساعده في بيعهم وتنال الفكرة إعجابه.

وتتصاعد الأحداث ويطلب غسان من صديقه التجسس على هاتف إحدى الفتيات وبالفعل ينجح في ذلك ويستمع إلى مكالمات هاتفية لها.

وتذهب ديما للاطمئنان على الطفل الذي صدمته بسيارتها ولكن تجد والدته تبكي في المستشفى بشكل هستيري وتخبرها أنه أصيب بالشلل.

يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

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