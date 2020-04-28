سناء شافع يهدي مؤمن نور فرصة لاستكمال الصورة الذي بدأ بها في "القمر أخر الدنيا"













بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، يذهب الفنان مؤمن نور الى الفنان سناء شافع ويخبره بأن حياته متلخبطة، ويقترح له الفنان سناء شافع أن يترك تفكيره في مجال الاعلانات وشغل الفوتوشوب و أن هذا مضيع للوقت فقط.ويقول له الفنان مؤمن نور أن حالة زوجته النفسية سيئة جدا ويجب عليه التصرف، بالاضافة الى فقدان والدته الذي يشغل تفكيره دائما واحساسه بالذمب الكبير تجاهها.ويقول الفنان سناء شافع الفنان مؤمن نور بعض النصائح، وفي النهاية يعطي له فرصة العمل معه، وأن مكانه مفتوح له في أي وقت كتلميذ له وأبنه وكان يتنبأ له من قبل بمستقبل كبير وعظيم.وينصحوا أن لا يكون مثله ويندم وأن الندم أمر من أي شئ، ويقول له الفنان سناء شافع أن هذه الصورة الذي بدأ بها الفنان مؤمن نور ولم يستكملها ويعطيه فرصة لاستكمالها.وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.