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عاجل.. رد ناري من عبد الباسط حمودة على نجل توفيق الدقن بعد إنكاره صلة القرابة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:44 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

رد الفنان عبد الباسط حمودة، على تصريحات نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، التي أكد خلالها الأخير أنه لا تجمعه به أي صلة قرابة.

وقال الفنان عبد الباسط حمودة، في تصريحات صحفية، ردا نجل توفيق الدقن "الحمد لله أنا نجم وليا جمهورى، ولم أعلن عن تلك القرابة طيلة عمري".

وأضاف عبد الباسط حمودة، رغم أن والدته هي السيدة صديقة السيد الدقن، بنت خال الفنان الراحل توفيق الدقن.

وتابع: "لو عايز تعرف جذور العائلة روح البلد أو تعالى وأنا أعرفك وواجهني مع الأقارب وشجرة العيلة".

يشار إلي أن المستشار ماضي الدقن، نفي أن ولده الراحل خال المطرب عبد الباسط، بعدما صرح خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي.


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