محمد عباس يطرح دعائين بمناسبة شهر رمضان (فيديو)





طرح الفنان محمد عباس دعائين جديدين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فالأول يحمل عنوان "وقت السحر"، والثانى "أبواب السماء".الدعائين من كلمات الشاعر وليد دسوقى، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع عمر إسماعيل وإسلام الحسن، وتم طرحهما عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.من جانب آخر، طرح محمد عباس مؤخرا أحدث أغانيه "يا كدابة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية ضمن أغانى الألبوم الجديد، الذى يحمل عنوان "شايفه أحلى"، والذى يتم طرحه على طريقة السينجل واحدة تلو الأخرى، وأغنية "يا كدابة" من كلمات عمر شرف، ألحان محمد عباس، توزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رءوف، ناى أحمد خيرى، جيتار أحمد حسين.ولقد حقق عباس نجاحًا ساحقًا بالبومه الجديد وحظي بنسب مشاهدة مرتفعة وانتشارًا عربيًا.