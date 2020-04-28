تحديد موعد عودة الدوري الإيطالي





أعلن رئيس وزراء إيطاليا عن موعد استئناف وعودة بطولة الدوري الإيطالي وذلك عقب تعليق النشاط الرياضي في وقت سابق بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد ويتفوق بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

وسجلت إيطاليا حتي الآن 197.675 حالة إصابة بفيروس كورونا بينما وصل عدد الوفيات لـ 26644 حالة وفاة.

وقال رئيس وزراء إيطاليا في تصريحات صحفية:"إنه بإمكان أندية الدوري الإيطالي العودة للتدريبات بشكل منفرد يوم 4 مايو على أن تستأنف الأندية التدريبات الجماعية يوم 18 من نفس الشهر".

وأضاف:"الدوري الإيطالي سيستأنف يوم 1 يونيو خلف الأبواب المغلقة وبدون حضور الجماهير".