رسميا.. مانسوري تعلن إطلاق سيارتها المعدلة فيراري 812 Superfast

تتميز مانسوري بأفضل تشكيلة من السيارات الفاخرة المعدلة، التي تبدأ من رولز رويس وبوقاتي، ولا تنتهي عند فيراري وبورش.





أعلنت شركة مانسوري رسميا عن إطلاق سيارتها المعدلة فيراري 812 Superfast وإعادة تسميتها إلى مانسوري Softkit 812 Superfast للتماشي مع الإضافات المميزة من الشركة الألمانية للتعديل، أضافت مانسوري العديد من أجزاء الكربون فايبر في كل مكان لجعل السيارة أكثر جمالاً، وعلى غير العادة فلم تقدم مانسوري أي تعديلات ميكانيكية، وحافظت السيارة على محرك V12 ينتج 800 حصان و 718 نيوتن-متر، والذي يمكن السيارة من تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 2.9 ثانية.



