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مفاجأة بشأن انضمام نجم الوداد إلى الزمالك

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:25 ص
حسام مجدي


انشترت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة حول انضمام واحد من نجوم نادي الوداد المغربي إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت الأنباء المنتشرة قد ذكرت أن مسئولو الزمالك حصلوا على توقيع وليد الكرتي نجم نادي الوداد خلال الفترة الماضية لينضم للقلعة البيضاء في الموسم القادم.

وكشف محمد عزيز وكيل أعمال الكرتي ان كل الأنباء المتداولة حول توقيع الكرتي للزمالك غير صحيحة.

وأكد محمد عزيز أنه حتى الآن لم يدخل نادي الزمالك في مفاوضات رسمية لضم وليد الكرتي ولكن إذا فتح النادي خط التفاوض فإن اللاعب لن يمانع.

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