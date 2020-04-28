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مرتضى منصور يتقدم بعدة بلاغات ضد رامز جلال لهذا السبب!

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:49 ص
مرتضى منصور ورامز
مرتضى منصور ورامز
محمد الدمتناوي


تقدم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، ببلاغ رسمي النجم ضد رامز جلال، بعد البرنامج الذي يقدمه الأخير "رامز مجنون رسمي" على فضائية "إم بي سي".

حيث أرسل مرتضى منصور إنذارًا لوزير الداخلية للقبض على رامز جلال، مطالباً وزيرة الصحة بحجز الأخير في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية.

وأوضح البيان أن مستشفى الأمراض العقلية، قد أصدرت بياناً تطالب من خلاله النائب العام بإيقاف البرنامج.

وجاء بلاغ مرتضى منصور ضد رامز جلال كالتالي:

أرسل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك وعضو مجلس النواب، إنذارًا لوزير الداخلية للقبض على رامز جلال، والذي يقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على فضائية "إم بي سي".

وتقدم رئيس النادي بطلب إلى وزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال، وأكد منصور أن المدعو يرتكب عن عمد أفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.

كما وجه رئيس النادي بلاغًا للنائب العام يُطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.

وكذلك تقدم منصور بشكوى رسمية لـ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيه بإيقاف البرنامج، موضحًا أن رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه، كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف، أنه اعترف بأنه (مجنون رسمي).

وعزز رئيس النادي شكواه بمستندات كاملة، واسطوانة مدمجة تثبت صحة شكواه.

كما أصدرت مستشفي الأمراض النفسية والعقلية بيانًا تطالب فيه النيابة العامة والمجلس الأعلى للإعلام بفتح تحقيق عاجل وإيقاف البرنامج.

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