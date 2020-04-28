ننشر صور الطفل الرضيع المعثور عليه داخل حقيبة بالصف

حصلت بوابة " الفجر "، على صور الطفل الرضيع، الذي عثر عليه داخل حقيبة بقرية الديسمي بمركز الصف.





طفل داخل حقيبة.. استيقظ أهالى قرية الديسمي، بمركز الصف، على وجود طفل عمره لا يتعدى الشهر داخل حقيبة، وعلى الفور أبلغوا القسم.





وأفادت التحقيقات، أن الطفل بصحة جيدة، وبكامل ملابسه بدون إصابات.





وقال شهود عيان، إن من خلال رصد كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات، تبين أن هناك شخصين يستقلان دراجة بخارية ألقيا الطفل في مكان العثور عليه، وفرا هاربين.





وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الصف من الأهالي بالعثور على طفل رضيع ملقى بالشارع، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وعثروا على طفل رضيع بكامل ملابسه داخل حقيبة.





وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.





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وفي سياق آخر، قالت المحامية دينا المقدم، مقدمة بلاغ للنائب العام ضد "سما المصري"، إنها تقدمت ببلاغ أول أمس ضدها بأنها تنشر مقاطع فيديو يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "لوبس وانستجرام" تحرض فيها على الفسق والفجور مقابل مبالغ مالية.





وأضافت "المقدم"، في تصريح إلى الفجر، أنها عقب الإعلان أنها ستتقدم ببلاغ ضدها، قامت "سما" بمسح كافة الفيديوهات، وحاولت التواصل معها للتفاوض، ولكن قوبل التفاوض بالرفض، فيما طالبت سرعة القبض عليها.





وأفادت، بأن فيديوهات "سما" تدعو متابعيها، لفتح الكاميرات لمشاهدتها وهي تخلع ملابسها، وتطالب متابعيها، بالتقاط إسكرين شوت لها.





وأوضحت المحامية، أنه عقب القبض عليها، استقبلت التهاني من كافة متابعيها، لحرصها على قيم المجتمع.





وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية - وشهرتها سما المصري - بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤ ٤ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.





وفي سياق آخر، وصرح حسين البقار، المحامي في قضية الطالبة "حنين حسام"، المشهورة إعلاميا بـ"بطلة فيديو الكاميرات مقابل الدولارات"، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن النيابة أصدرت أمس قرار بحبس الفتاة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وقال المحامي، في وقت سابق، إن الفتاة أنكرت جميع التهم الموجه إليها.

وأوضح المحامي، أن الفتاة قالت في اعترافاتها أمام النيابة، إن مقطع الفيديو الذي نشرته على موقع "التيك توك"، لا يعني التحريض على الفسق والفجور وليس به أي إيحاءات، موضحة: "ما نشر عبر صفحات الإنترنت، محصلش وهناك تدليس عليا".





وقال المحامي، إن النيابة العامة، بشمال القاهرة، وجهت لها بعض التهم، وهي إعلان عن طريق صفحة إلكترونية، وتحريض العامة على ارتكاب مثل هذه الوقائع.



