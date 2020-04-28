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ياسر جلال يحاول مساعدة أحمد خالد صالح!.. تعرف علي التفاصيل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:32 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "الفتوة" بتوفير مكان سكن للشيخ مبروك أحمد خالد صالح، حيث طلب حسن الجبالى ياسر جلال، من المعددة" إنعام الجريتلي" والدة شكر هنادي مهنا، بتسكينه في منزلها.

من ناحية أخرى اكتشف أهل الجمالية وفاة بشر شيخ الصياغ وسرقة ما لديه من ذهب وحاول عزمي، أحمد صلاح حسني، اتهام الفارس الملثم بقتل بشر وطالب عزمى أهل الجمالية بالبحث عنه.

وشهدت الحلقة عودة جميلة نجلاء بدر إلى أهلها ولكن شقيقها القط يحاول طردها لتعود إلى الخمارات التى كانت تعمل بها وطالب القط شقيقته بأن تدفع مبلغا مقابل عودتها وسكنها في المنزل. 

ومن جانبه سعد المعلم سيد اللبان "رياض الخولي" طليق ليل 'مي عمر' في وفاة بشر الذي قتل في منطقة الفتوة المعلم صابر ليصبح بمقتل بشر غير قادر على حماية أهل الجمالية. 

ويذهب الشيخ مبروك ليقرأ القرآن على روح بشر في المقابر ويأتى رياض الخولى الذى قتل بشر ليقدم واجب العزاء.

مسلسل "الفتوة" تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة.

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