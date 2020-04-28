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سيرين عبد النور تتألق في "سرانين معاكم بالبيت".. وتكشف سرًا عن دانتيل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:08 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
خطفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الأنظار في رابع حلقات برنامج سهرانين ويشاركها التقديم الفنان أحمد فهمي وذلك عبر فضائية mbc.

وتصدر اسم البرنامج تريند لبنان عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، وسط تغريدات كثيرة من الجمهور الذي أشاد بجمالها وإبداعها بالتقديم والتناغم الكبير بينها وبين الفنان أحمد فهمي أمام الكاميرا.

وأشاد محبو سيرين بجمال إطلالتها في حلقة اليوم وذلك من خلال التغريدات عبر موقع تويتر، وردًا على سؤال أحد المتابعين "شو صار معكم بالمسلسل"، ردت قائلة: ‏مستمرين بالتصوير الصبح بصور ‎دانتيل.

يبث البرنامج عبر شاشة mbc1 في تمام الساعة 1صباحا بتوقيت السعودية ولبنان والساعة 12 توقيت القاهرة، ومن المقرر أن تحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة، وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم هي مفاجأة حلقة اليوم.

وكانت سيرين قد روجت للبرنامج عبر تويتر قائلة: ‏انا وصديقي ‎#احمد_فهمي رح نطل عليكن ابتداءً من بكرا بالشهر الكريم بأجواء حلوة ورح تسمعو غنية كتير ايجابية ومفاجآت والعاب رح تحبوها بالاضافة لمقابلات مع اهم نجوم العالم العربي.

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