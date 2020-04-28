تحديد موعد عودة الدوري الإسباني





أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن عشاق كرة القدم يطمحون في عودة الدوريات الكبرى في أوروبا على رأسها الدوري الإسباني الذي توقف في الشهر الماضي مثل باقي الدوريات بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وأكدت التقارير الصحفية أن الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني اتفقا في الفترة الأخيرة أثناء عقدهم لاجتماع دام لأكثر من 7 ساعات على استئناف بطولتي الدوري وكأس إسبانيا عندما يصبح الوضع آمنًا.





وكشفت التقارير الصحفية أنه هناك توقعات باستئناف وعودة الدوري الإسباني في تاريخ 5 أو 12 يونيو المقبل مع استئناف التدريبات قبل هذين الموعدين بأسبوعين على الأقل.



