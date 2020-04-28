غادة عادل تكتشف مفاجأة في محفظة إياد نصار.. ملخص الحلقة الرابعة من "ليالينا 80"





تبدأ الحلقة الرابعة من مسلسل "ليالينا 80" بذهاب "جلال" خالد الصاوي، إلى "راضي" محمد عادل، في زيارة للإطمئنان عليه، ويقرر "هشام" إياد نصار، بأخذ شقيقه معه للمنزل، نظرًا لخطورة حالته الصحية.يمشي "هشام" إياد نصار، في الممر الخاص بالمستشفى، قابل "جلال" وسأله عن تواجده، وقرر أنه سيأتي ويعيش معه في منزله.وحرصت صديقات "جميلة" رنا رئيس، على زيارتها في المستشفى للإطمئنان عليها، ولكنها ترفض أن تقابلهن بعد أن فقدت بصرها، ولكنهم حاولوا تهدئتها.تحدث "هشام" إياد نصار، مع زوجته "مريم" غادة عادل، حول وضع ابنتهما "جميلة"، وأخبرها بأن أخاه "جلال" خالد الصاوي، سيأتي ليعيش معهم، فوافقت على الفور، وتعجب "هشام" من رد فعلها.وعاد "هشام" إلى المنزل لكي يأخذ قسط من الراحة، وأثناء ذلك تذكر جميع ذكرياته مع زوجته، أثناء خطوبتهما وزواجهما وقصة الحب التي جمعتهما، وحزن على ما وصلت إليه علاقتهما.وفي الجانب الآخر في المستشفى حزن "راضي" ميدو عادل، كثيرًا وانهار في البكاء على حاله، وبأنه أصبح عاجزًا بعد بتر ساقه، ولكن والدته "رقية" صابرين، طمأنته وشدت من أزره، وطالبته بالصمود وعدم الانكسار.وانتهت الحلقة بمشهد من جنازة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وعادت "مريم" غادة عادل، لكي تبدل ملابسها وتستريح قليلًا وجدت المحفظة الخاصة بزوجها "هشام" ففتحتها ووجدت عقد زواج عرفي بإسمه فصدمت.