ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل "عمر ودياب"













ويسألهم رئيس العصابة عن مكان الذهب الذي معهم ويهددهم أنهم يعلمون مكان بيوتهم، ويمزح دياب معه قائلا "يعني هتروحنا'' ليبدأ في تعذيبهم مرة أخرى.



يذهب رئيس العصابة الى منزل الفنان محمد محمود ليبحث عن الذهب في منزل عمر، بعد ذهابه أولا الى منزل دياب للبحث فيه.



ويفصح لهم الفنان محمد محمود أنه لا يعرف مكان الذهب وأنه يتمنى أن يلقي بعمر في داهية.



أثناء جلوس عمر ودياب سويا في مخبأ العصابة، يقول الفنان مصطفى خاطر للفنان علي ربيع "أول مرة اكتشف ان شعرك بلاستيك مهما بتنزل الماية مبيتبلش".



ثم يقول له الفنان علي ربيع أن دياب ضحى بنفسه وتعذب كثيرا دون الافصاح عن مكان الذهب، ليقول له الفنان مصطفى خاطر أنه بالفعل لا يعرف مكان الذهب ولو كان يعرف مكانه كان أفصح للعصابة عن المكان.



ليتكشفا كل من عمر ودياب أن الذهب ضاع منهم بالفعل، ويأتي مشهد للميكانيكي ويكتشف أنه نسي ارجاع الشنطة الخاصة بهما بعد اصلاح السيارة.



يقترح الفنان علي ربيع على الفنان مصطفى خاطر الهروب قبل معرفة الشركة بخبر سرقة الذهب، ثم يقول له أن عليهم امضاء وصولات أمانة بالمبلغ.



ثم يقول له الفنان مصطفى خاطر أن مهما عملوا لا يستطيعون سداد هذا المبلغ، ثم يأتي اليهم الميكانيكي ويسترجع اليهم المال ويفرحون كثيرا.



يسترجع الفناني علي ربيع ومصطفى خاطر المبلغ الى الشركة، ويتم القبض على الفناني مصطفى عمر وفاروق هشام للبلاغ الكاذب ضد عمر ودياب، ويقول الفنان علي ربيع لهم "مع السلامة يا شوارمجية".



يقول المسئول عن الشركة للفناني علي ربيع ومصطفى خاطر أن عليهم دفع ثمن ما تعرضت له السيارة من خسائر بالاضافة الى ضياع الطبنجة.



ثم يسألهم ان كان معهم دفع كاش، ليرد الفنان علي ربيع قائلا"زمن النون كاش كاش.. زمن السرعة ميستناش"، ليرد الفنان مصطفى خاطر قائلا: "مين مين وده وده".



ثم يأخذ الفنان مصطفى خاطر وصل الأمانة الذي أعطاه له قائلا"هات أمضي انا في الامضاء مقولكش شاطر قوي".



يحاول الفنان علي ربيع تثبيت الفنان هشام شرف في أحدى الحواري، ليقول له الفنان هشام شرف "حاضر يا صاحبي حاسب بس ايدك كدة".



ثم يخدعوا الفنان هشام شرف ويقوم بتثبيته ويطلب منه أن يخرج المال الذي معه، ويقول له عمر أن يأتي ليلعب معه بلايستيشن وأنه ليس معه مال ويخرج له الهاتف الخاص به.



ويرفض الفنان هشام شرف وأنه لا يفهم في الالكترونيات، وأن يخرج له المال فورا والا لا يخرج من هذا المكان على قدميه، ليمزح معه الفنان علي ربيع "هتوقفلي توكتوك والله كتر خيرك"، ليرد عليه الفنان هشام شرف "لا هروحك على نقالة".



ويقوم الفنان علي ربيع بأخذ الفنان هشام شرف الذي يقوم بدور "حمو"، الى منزله ويطلب من الفنان محمود محمود أن يعطيه ما يريد ويهددهم الفنان هشام شرف أنه سوف يقتلهم ويقلب المنزل بأكمله.



ويسألوا الفنان علي ربيع ماذا يريد أن يشرب، يرد حمو قائلا "أشرب بانجو"، ليقول له الفنان علي ربيع "سكرك ايه"، وتنتهي أحداث الحلقة.

يذهب الفنانان علي ربيع ومصطفى خاطر لتوصيل الـ30 مليون جنية وعند ذهابهم يخاف الفنان علي ربيع على شنطة المال.ويقترح الفنان مصطفى خاطر النزول لأكل فول من على العربية، ويفصح الفنان علي ربيع لبائع الفول أن السيارة الخاصة بهم فيها ذهب و30 مليون جنية.وأثناء أكلهم تشاهدهم سيارة بها بعض الرجال ويشكون بهم أنهم ليس معهم ذهب وأن هذا كمين، ويتشاجر الفنان علي ربيع مع الفنان مصطفى خاطر بسبب تعطل السيارة وعدم وجود بها بنزين، ويطالبه الفنان مصطفى خاطر بالنزول ودفع السيارة.ويستعين الفنان علي ربيع ببعض رجال لديهم عضلات لدفع السيارة ثم يذهبون للميكانيكي ويقول عمر "براحة على العربية دي فيها وهنا يقاطعه دياب لعدم الافصاح عن المبلغ الذي معهم.يتعرض الفنان علي ربيع والفنان مصطفى خاطر لتثبيت من قبل الرجال الذين قاموا بمساعدتهم ودفع السيارة الخاصة بهم.ويطمئن الفنان علي ربيع الفنان مصطفى خاطر أن السيارة مصفحة ومهما حاولا اطلاق عليهم النار لا يتضرروا، ويغنون "مش هننزل .. مش هننزل"،ثم يتم التحرك بالسيارة الخاصة بهم عن طريق ونش يحملهم.يأخذهم رئيس العصابة ويحاول فتح باب السيارة بشتى الطرق ويقول لهم "أفتحولي الباب ده بأي طريقة".ويلعب الفناني علي ربيع ومصطفى خاطر بنك الحظ داخل السيارة والعصابة تحاول في الخارج فتح السيارة لكنهم يفشلون.وتستخدم العصابة خدعة ذكية لخروجهم يدخلون اليهم خرطوم ماء، ويستسلم كل من عمر ودياب ويخرجون بالفعل ويتم تعذيبهم في براميل ماء، ويعترض الفنان مصطفى خاطر أنهم يعذبوا أكثر من الفنان علي ربيع.