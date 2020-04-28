أخر تطورات انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.. وعرض إنتر التعجيزي









لا يزال فريق برشلونة الإسباني، يرغب في التعاقد مع الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب فريق إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث ارتبط إسم لاوتارو مارتينيز كثيرا بالانتقال لبرشلونة، عبر الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.





وبحسب شبكة "ميدياسيت" الإيطالية، فإن إدارة إنتر ميلان قد حددت مطالب تعجيزية لبرشلونة من أجل ضم مارتينيز.



