ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف





عند مجئ مجموعة قوات لتقوم بالسؤال عن زين وعندما يأتي لهم ليعرف ماذا يريدون، يقول له هذا الشخصك: "مهندس زين لسة بتحلم لسة مؤمن ان الحياة اتخلقت لهدف لسة معتقد ان الدنيا فيها خير وعدل والسؤال الأهم لسة بتحب دينا اللي كانت ساكنة قصادنا في العريش".ثم يظهر له وجهه ويتبين أنه أدهم صديقه والذي يجسد شخصيته الفنان باسم مغنيه، ويقول له الفنان باسم مغنيه أنه جاء لكي يأخذه على الفور وليس لديه وقت، ويفصح له أنه يعمل مع شركة كبيرة هدفها القضاء على احتكار انيرجي وتحل مشكلة الطاقة.ويكشف الفنان باسم مغنيه للفنان يوسف الشريف أنه قام بصنع ac يتم شحنه من الطاقة، ويحاول اقناعه أن يذهب معه لأن ليس معه غير 4 دقائق وقوات انيرجي سوف تأتي الى المستشفى لأخذه.ويقول الفنان باسم مغنيه انه سوف يرجعوا بعد يومين أو ثلاثة، ليعترض الفنان يوسف الشريف لان زوجته تولد ولم يرى ابنه.ويقنعوا الفنان باسم مغنيه انه سيذهب معه ليحقق لابنه مستقبل ومال ويوفر له طاقة، ويوافق الفنان يوسف الشريف ويذهب معه قبل مجئ قوات انيرجي.وبعد موافقة الفنان يوسف الشريف الذهاب مع الفنان باسم مغنيه ويركب معه يأتي له رجلا في حلمه ويقول له هذا أبنك.ويأتي له في حلمه زوجته الفنانة ناهد السباعي وتعطي له مولوده الجديد "يحيى"، ثم يستيقظ من نومه ويصل الى الشركة التي ذهب اليها.وعند وصول الفنان يوسف الشريف تقابله الفنانة سارة عادل وتشرح له نظام العمل في شركتهم وعند سؤاله عن صديقه أدهم تقول له أنه مشغول حاليا.وتفصح الفنانة سارة عادل للفنان يوسف الشريف عن توفر لديهم مجموعة من العلماء والمعلمين، وعند افصاحها بوجود معلمين يفرح زين كثيرا ويتفاجئ بقبولهم فكرة التدريس.وتكشف الفنانة سارة عادل للفنان يوسف الشريف عن ان فكرة التعليم الانتقائي لا تتوافر لديهم وأن التعليم شئ أساسي لديهم.ويريد الفنان يوسف الشريف أن يتحدث مع زوجته للاطمئنان عليها ويذهب الى الفنانة سارة عادل وتقول له انه ممنوع ولا تتوفر لديهم هذه الخدمة.ليغضب عليها كثيرا وأنه لا يبدأ بالعمل الا بعد الاطمئنان على زوجته ويخبرها انه سينتظر صديقه أدهم الذي يجسده الفنان باسم مغنيه.ثم تذهب اليه الفنانة سارة عادل وتحاول معرفته حجم الخطر الذي يمروا به وأن ليس لديهم وقت ويجب أن يبدأ معهم حاليا، وانها سوف تتحدث مع المسئول لكي يتمكن من الحديث مع زوجته.وبعد موافقة الفنان يوسف الشريف بالذهاب مع الفنانة سارة عادل لكي يفهم طبيعة العمل.تكشف له الفنانة سارة عادل عن حياتها وانها كانت تبذل جهدا كبيرا ولا تفهم ما الذي أضافته للبشرية، وانها كانت تكره الحياة ومن بها وتتمنى الموت دوما بعد وفاة عائلتها، وكانت تخوض في عمليات يوميا وتتهور وتنتظر الموت وتم تفسير تصرفاتها بالشجاعة وتم رقيتها.وتابعت أنهم في يوم طلبوا منها قتل أمهات أحتجروا بسبب ان الطاقة لا تكفيهم لجلب طعام لأولادهم ولكنها رفضت وهربت منهم وتم القبض عليها وتأكدت بالحكم عليها بالاعدام، ولكن الرجل الذي قام بالتحقيق معها قام بتهريبها وأحضرها الى هذه الشركة ووجدت بها الأمل والحياة من جديد.ويوفر المسئول في الشركة التي بها الفنان يوسف الشريف امكانية التحدث مع زوجته الفنانة ناهد السباعي، ولكنه يحذره من الكشف لها عنهم لأنهم في مهمة سرية وأن يخبرها أنه يعمل مع انيرجي.ويتحدث زين مع زوجته رضوى وتعبر له عن خوفها الشديد عليه في فترة غيابه وتريه ابنه ويطمئنها عنه ويكذب عليها أنه يعمل مع شركة انيرجي.ويقوم الروبوت المستنسخ من الفنان يوسف الشريف باستيقاظ الفنانة سهر الصايغ وعند سؤالها عن الساعة ويقول لها تتفاجئ من هذا الوقت وانه كانت تظبط المنبه على الساعة السابعة.ليقول لها الروبوت أنه هو من قام بايقافه لأنها تتعب كثيرا وعملها الساعة التاسعة، ولذلك قام باحضار لها الطعام، وتفرح كثيرا ثم تستعد لذهابها للعمل وتقول له أنها تضطر ان تتركه حاليا وتحذره أن لا يفتح الباب لأحد وانه بيثق بها ويسمع كلامها، واذا شعر بالزهق يفكر بها ليقول لها "كدة عمري ما هزهق أبدا".وبعد ذهاب الفنانة سهر الصايغ الى عملها وترك روبوت الفنان يوسف الشريف بمفرده في المنزل.يقوم روبوت الفنان يوسف الشريف بالخروج الى البلكونة الخاصة بالمنزل، ثم يذهب الفنان شريف البردويلي الى الفنان أحمد وفيق ويبلغه أنه استطاع معرفة مكان المهندس زين قائلا "سد مؤنس احنا عرفنا مكان المهندس زين".ليرد عليه الفنان أحمد وفيق قائلا "هايل"، ويستعدون لكي يهجموا للقبض عليه ولكن يبدو أنه قام برصد مكان الروبوت وليس المهندس زين.