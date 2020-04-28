حمدي الميرغني يدخل في حالة اكتئاب.. تعرف على السبب

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يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً، على قناة أم بي سي مصر، وفي حلقة اليوم، دخل حمدي الميرغني في حالة إكتئاب بعد رفض والد حبيبته له، فصار يشتكي لأخيه أوس أوس، وأهدئه قليلاً، حتى ذهب إلى منزله ودخلت عليه والدته فجأة "إنتصار" .





ووجدته يكلم الحمامة التي تربيها، ويسميها على اسم حبيبته "نونا" ، فخافت عليه وصارت تنصحه، قالت له سأزوجك بفتاة أحلى منها بكثير، لكن لا تحزن هكذا.







يذكر أن مسلسل "اتنين في الصندوق" من إخراج محمد مصطفى و أحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، وشارك في المسلسل العديد من النجوم مثل حمدي الميرغني ، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد ، هايدي رفعت ، أحمد عبد الله محمود ، محمد حسني ، إنتصار ، محمود الشرقاوي ، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.



يعد مسلسل اتنين في الصندوق البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس.

