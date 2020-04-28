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مليون إصابة و56 ألف وفاة.. أرقام مرعبة عن كورونا بأمريكا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 1303 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، بينما تخطى العدد الإجمالي للإصابات حاجز المليون إصابة، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

ووصل عدد الإصابات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا 1،010،356 حالة، بينهم 56،797 حالة وفاة، و138،990 متعافيًا.

وبدأ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في منطقة ووهان بالصين، وانتقل منها إلى غالبية دول العالم، ليصل إجمالي الإصابات أكثر من ثلاث ملايين إصابة، ونحو 211 ألف حالة وفاة حول العالم.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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