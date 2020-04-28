ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل ''القمر أخر الدنيا"

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ذهبت الفنانة بشرى برفقة الفنانة أميرة ناديف لمنزل عمها عبد الحميد.



وقابلتها الفنانة أسماء الباجوري لتتفاجئ بمجيئهم ثم تقابلهم والدتها الفنانة أحلام الجريتلي وتستغرب من هذه الزيارة وتحاول أن تلقي بعض الكلمات للفنانة بشرى وتذكر لها أن سامي والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد كرارة لم يتزوج حتى الأن ويرفض الجميع لأنه لا يجد الفتاة المناسبة.



وعند خروج الفنانة بشرى برفقة الفنانة أميرة نايف من منزل عمها، تلتقي بالفنان أحمد كرارة والذي يقوم بتجسيد دور سامي ابن عم الفنانة بشرى والذي كان يحبها قبل زواجها وتقدم لخطبتها.



ثم تنصدم الفنانة بشرى للقائه ويسلم عليها ويخبرهم أنه كان في سفرية عمل في أسوان لقضية لأنه يعمل محاميا، ثم يصعد الى منزله وتقابله شقيقته الفنانة أسماء الباجوري ووالدته الفنانة أحلام الجريتلي بالأحضان ويخبروا بمجئ دلال اليهم ويخبرهم أنه قابلها.



ثم يدخل الفنان أحمد كرارة الى غرفته ويتذكر بعض الأحداث وعند عرضه للزواج من دلال التي تجسدها الفنانة بشرى واستعداده لانتظارها العمر بأكمله، وأنها قامت برفضه مصرحة له أنها تعتبره أخ لها فقط.



وتتصل الفنانة هدى الأتربي بالفنان عمرو عابد لتخبره أن والدته الفنانة سميرة عبد العزيز قد عثرت عليها.



وعند نزولها من مكتب المحامي ومجئ الفنان عمرو عابد اليها تجد أن الفنانة سميرة عبد العزيز قد أختفت مرة أخرى ويقول لها الرجل الذي كان معها أن رجل جاء وأخذها.



ثم يصعد معها الفنان عمرو عابد الى مكتب المحامي وتطلب منه أن يدخل معها اليه، ويخبرها المحامي أن قضيتها سهلة بالنسبة لقواضي خلع كثيرة تأخذ وقت وأنه سوف يمضي زوجها على عدم تعرض لها ويوعدها الفنان عمرو عابد أنه سوف يحضر معها الجلسة ان لم يسافر للبحث عن والدته في القاهرة.



يذهب الفنان مؤمن نور الى الفنان سناء شافع ويخبره بأن حياته متلخبطة، ويقترح له الفنان سناء شافع أن يترك تفكيره في مجال الاعلانات وشغل الفوتوشوب و أن هذا مضيع للوقت فقط.



ويقول له الفنان مؤمن نور أن حالة زوجته النفسية سيئة جدا ويجب عليه التصرف، بالاضافة الى فقدان والدته الذي يشغل تفكيره دائما واحساسه بالذمب الكبير تجاهها.



ويقول الفنان سناء شافع الفنان مؤمن نور بعض النصائح، وفي النهاية يعطي له فرصة العمل معه، وأن مكانه مفتوح له في أي وقت كتلميذ له وأبنه وكان يتنبأ له من قبل بمستقبل كبير وعظيم.



وينصحوا أن لا يكون مثله ويندم وأن الندم أمر من أي شئ، ويقول له الفنان سناء شافع أن هذه الصورة الذي بدأ بها الفنان مؤمن نور ولم يستكملها ويعطيه فرصة لاستكمالها.



تذهب الفنانة ثراء جبيل الى المطبخ لتصنع كوب قهوة لها، ولا تجد بن ثم ترتدي ملابسها وتقول لابنتها الصغيرة كريمة أن تلعب بألعابها حتئ تجلب البن وتأتي وأنها لا تتأخر.



وعند خروجها يصادفها الفنان محمد الدقاق ويغازلها كعادته وتقول له انها امرأة متزوجة وأن يبعد عنها قبل أن يراهم أحد أو يأتي زوجها جلال، وأثناء حديثهم تأتي اليها جارتها وتقول لها "قلبي معاكي يا مجدية".



وعندما تسألها الفنانة ثراء جبيل ماذا حدث، تخبرها جارتها أن ابنتها كريمة سقطت من الشباك والاسعاف يأتي اليها ليأخذها لتجري باكية كل من الفنانة ثراء جبيل الى ابنتها سريعا برفقة الفنان محمد الدقاق.