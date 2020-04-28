بيومي فؤاد يبحث عن أبنائه













يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً، على قناة أم بي سي مصر، وفي حلقة اليوم، أصابت الدهشة بيومي فؤاد عندما علم بأبنائه، صار يبحث عنهم، فأخذ يبفكر مع صديقه "محمود البيزاوي" كيف يلاقيهم، ففكر في أن ينشر إعلانات للبحث عنهم.ولكن رفض محمود البزاوي وقال له أن هذا الأمر سيحدث له الكثير من الكلام في البلاد، هذا غير جيد، ليس في مصلحته، فصارو يبحثوا عن طرق آخرى بديلة.يذكر أن مسلسل "اتنين في الصندوق" من إخراج محمد مصطفى و أحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، وشارك في المسلسل العديد من النجوم مثل حمدي الميرغني ، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد ، هايدي رفعت ، أحمد عبد الله محمود ، محمد حسني ، إنتصار ، محمود الشرقاوي ، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.يعد مسلسل اتنين في الصندوق البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس.