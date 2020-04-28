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جنازة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.. وظهور بعض اللقطات منها في"ليالينا 80"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:42 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

حالة من النوستالجيا، وأحداث في حقبة الثمانينات يعيشها الجمهور في الفترة الحالية من خلال مسلسل "ليالينا 80".

وتناولت الحلقة الرابعة من مسلسل "ليالينا 80" جنازة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وبكاء السيدة جيهان السادات، وبجانبها السيدة سوزان مبارك، قرينة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وظهرت هذه المشاهد أثناء تواجد "هشام" إياد نصار، في المقهى والتليفزيون المصري يذيع الجنازة ومراسم تشييع الجثمان.

ويدور المسلسل في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات تعامل المواطنين معها والتأثر تجاهها، كما يوجد منها مشاهد الفلاش باك.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، ميدو عادل، رنا رئيس. محمد الشقنقيري، نورهان، هاجر الشرنوبي، تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.


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