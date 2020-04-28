نيوكاسل يونايتد يخطط لخطف كوتينيو في الصيف









يرغب مسئولي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع النجم البرازيلي فليب كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن مسئولي نيوكاسل يونايتد يرغبون في التعاقد مع الدولي البرازيلي، حيث يستهدف النادي الإنجليزي الذي يستعد لثورة جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الاهتمام المفاجئ من "الماكبايس" في ظل التقارير التي تشير إلى قرب انتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي.

ويرغب الملاك المحتملين للنادي في تعزيز صفوف الفريق بعدد من النجوم، ليبدوا استعدادهم للظفر بتوقيع كوتينيو مقابل 100 مليون يورو.