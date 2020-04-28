الزمالك يصرف النظر عن نجم مازيمبي





ذكرت تقارير صحفية محلية أن مسئولي الزمالك قرروا الانسحاب من المفاوضات مع جاكسون موليكا نجم هجوم مازيمبي الكونغولي وذلك من أجل ضمه في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية أن قرار إدارة الزمالك جاء بسبب مغالاة مازيمبي الكونغولي في مطالبهم المادية والتي قد تصل إلى 5 ملايين يورو وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي تسعى لتطبيق سياسة التقشف في الصفقات في الموسم المقبل.

وكشفت التقارير الصحفية أن الزمالك وضع سقفًا لا يزيد عن 5 مليون جنيه مقابل ضم أي صفقة جديدة في الموسم المقبل واتباع سياسة الترشيد بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي الأبيض في الوقت الحالي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الزمالك يضم في خط هجومه كلا من مصطفى محمد وعمر السعيد والكونغولي كابونجو كاسونجو وترغب الإدارة في ضم نجم جديد لخط الهجوم إفريقي.