عبد الفتاح فرج الله لـ"الفجر الفني": كواليس العمل مع المخرج تامر حمزة لا يختلف عليها أحد.. وأتوقع مستقبل باهر لسمير بدير







في البداية، ماذا عن تجربتك في مسلسل القمر أخر الدنيا؟

تجربتي في مسلسل "القمر آخر الدنيا" كانت ممتعة جدا، خصوصاً بوجود المخرج تامر حمزة الذي عملت معه من قبل، والذي يتمتع بفهم إمكانيات وقدرات الممثل الذي أمامه.





كيف جاء ترشيحك لهذا المسلسل؟

ترشيحي للمسلسل جاء عن طريق مخرج العمل الأستاذ تامر حمزة.





ما الذي جذبك للمشاركة في هذا المسلسل؟

بالطبع الإنسان يتمنى أن يكون ضمن فريق عمل أي عمل جديد في مرحلة التحضير أو قد بدأ بالفعل تنفيذه، خصوصًا عندما يكون مخرج هذا العمل عملت معه من قبل.



كيف كانت كواليس العمل في القمر أخر الدنيا؟

كواليس العمل كانت جميلة ومريحة وهذا يرجع الى الكرو من أول الإنتاج حتى الوقوف أمام الكاميرا، جميعهم يقدرون ويستوعبون من يشارك معهم، بالاضافة الى أن كواليس المخرج تامر حمزة لا يختلف عليها أحد.





هل انتهيت من تصوير مشاهدك الخاصة بالمسلسل؟

بالفعل أنا أنتهيت من تصوير مشاهدي في المسلسل.





ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟

لم تواجهني أي صعوبات في تصوير مشاهدي الخاصة، ولكن الصعوبة تكمن في تحضير كل مشهد واستغراق الوقت في تحضير اللوكيشن للتصوير وهذا شئ طبيعي.





هل واجهتكم صعوبات أثناء التصوير في ظل ازمة كورونا؟

إطلاقا، لأنني قمت بتصوير مشاهدي في أول وثاني يوم من الحظر ولم يكن هناك تطبيق كامل للحظر بشكل عام على الأفراد، وكان إغلاق المحلات فقط للساعة الثامنة مساءً.



من هو الجندي المجهول في حياتك؟

زوجتي هي الجندي المجهول في حياتي، ربنا يباركلي فيها.





من من الفنانين الجدد تتوقع لهم مستقبل باهر؟

سمير بدير الذي يقوم بشخصية فتحي في المسلسل.





قدمت العديد من الأعمال ما منها الأقرب لقلبك؟

مسلسل الأب الروحي الجزء الثاني، ومسلسل قيد عائلي من أقرب الأعمال لقلبي.





ما الشخصية التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة في أعمالك؟

لم أستطع حاليا الاختيار، لأنها بالنسبة لي مرحلة تعارف مع المخرجين والجمهور.



هل هناك أعمال جديدة تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟

في الحقيقة كنت أستعد لعمل بروفات لمسرحية "بعد أن يموت الملك" للراحل صلاح عبد الصبور، إعداد وإخراج الاستاذ أشرف عز الدين، وكنت أجسد شخصية القاضي في المسرحية وهي لغة عربية، ولكننا توقفنا عن البروفات بسبب أزمة كورونا وان شاء الله نعود لإستكمالها وعرضها بعد انتهاء هذه الأزمة، ولدي تجربة أخرى يتم التجهيز لها حاليا برفقة بعض أصدقائي الفنانين وأتمنى نجاحها وسوف أفصح عنها في وقتها.













فنان موهوب قدم العديد من الأعمال الفنية وخطف قلوب الملايين لجمال فنه وإبداعه في تقديم أدواره ببراعة.وأجرى "الفجر الفني' حوارًا خاصًا مع الفنان عبد الفتاح فرج الله، للتحدث معه عن تجربته في "القمر اخر الدنيا"، وكواليس العمل، والأعمال التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.والى نص الحوار..