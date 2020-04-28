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أبرز الأحداث في الحلقة الرابعة من مسلسل "شاهد عيان"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:44 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه


إنطلقت اليوم الحلقة الرابعة، من مسلسل "شاهد عيان" بطولة النجم حسن الرداد، فذهب راجح إلى ليلى وتحدث معها، قال أن أختها لم تمت، أن الكلام الذي قاله عمر حقيقة، أما عن الجثة التي وجدها عمر في المشرحة فهي ليست جثة ندى، لأن الجثة لم يتواجد بها الشريحة التي ركبتها في ساقها، فردت عليه ليلى قائلة:"شقيقتي لم يحدث لها حادث ولم تركب شريحة".

ثم لاحظ عمر أن هناك شخص يراقبه فأمسك به، عرف أنه من جهه طبيب نفسي، فذهب له وفاجئه بأن زوجته كانت تتعالج عنده لأن كان لديها الكثير من الإضطرابات، بسبب العمل والعائلة.

قال الطبيب لعمر أن زوجته كانت تعمل على ملف متعلق برجل الأعمال "وليد العزازي"، أعطاه الرقم السري لخزنتها التي تتواجد في الجريدة، لأن بداخلها هذا الملف.

قتل رجل الأعمال وليد أحد رجالته بسبب عدم تنفيذ أمر طلبه منه بالشكل المطلوب

يذكر أن مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد، وبسمة، وهنا شيحة، ووليد فواز، ومحمد لطفي، ومن تأليف أحمد مجدي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وانتاج ممدوح شاهين.

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