التهديد بالرحيل.. أزمة قريبة بين الزمالك ونجم الفريق









يقترب نادي الزمالك من الدخول في أزمة مع واحد من نجوم الفريق خلال الفترة القادمة.





وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن هناك أزمة متوقعة بين الزمالك والمغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق بسبب رغبته في الاحتراف بالخارج.





وأشارت الصحيفة إلى أن بن شرقي تلقى في الفترة الأخيرة العديد من العروض للاحتراف في الخارج في نهاية الموسم الجاري وهو ما يحلم به اللاعب ولكن النادي الأبيض يرفض نهائيا فكرة رحيله.





وذكرت الصحيفة أن بن شرقي يرغب في الاحتراف في أوروبا حتى يتمكن من الانضمام إلى منتخب المغرب الفترة القادمة وسط المنافسة القوية التي سيواجهها من لاعبي المنتخب المتواجدين حاليا في أوروبا.





وقد شارك أشرف بن شرقي في ٢١ مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٩ أهداف وصنع ٥ أهداف آخرين.



