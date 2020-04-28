Advertisements

التهديد بالرحيل.. أزمة قريبة بين الزمالك ونجم الفريق

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:35 ص
علي خلاف
علي خلاف
حسام مجدي


يقترب نادي الزمالك من الدخول في أزمة مع واحد من نجوم الفريق خلال الفترة القادمة.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن هناك أزمة متوقعة بين الزمالك والمغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق بسبب رغبته في الاحتراف بالخارج.

وأشارت الصحيفة إلى أن بن شرقي تلقى في الفترة الأخيرة العديد من العروض للاحتراف في الخارج في نهاية الموسم الجاري وهو ما يحلم به اللاعب ولكن النادي الأبيض يرفض نهائيا فكرة رحيله.

وذكرت الصحيفة أن بن شرقي يرغب في الاحتراف في أوروبا حتى يتمكن من الانضمام إلى منتخب المغرب الفترة القادمة وسط المنافسة القوية التي سيواجهها من لاعبي المنتخب المتواجدين حاليا في أوروبا.

وقد شارك أشرف بن شرقي في ٢١ مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٩ أهداف وصنع ٥ أهداف آخرين.

أخبار تهمك

شاهد.. عمرو أديب يحذر من رسائل قاتلة على "الواتسآب"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الملك سلمان" يصدر قراراً جديداً يتعلق بولي العهد

منذ حوالي 9 ساعات

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

حازم إمام: مهاجم المصري إضافة قوية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الجمهور ينتقد سميحة أيوب بعد تجسيدها دور والدة نادية الجندي في سكر زيادة

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

01:06 ص

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

02:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة