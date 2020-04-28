مدرب منتخب فرنسا عن عودة الدوري.. " أطبائنا ليسوا أغبياء ! "









تحدث ريمون دومينيك، المدير الفني الأسبق لمنتخب فرنسا، ورئيس رابطة المدربين الفرنسيين، عن قرار بشأن استكمال منافسات الموسم الجاري في بلاده.





تصريحات مدرب المنتخب الفرنسي





وقال دومينيك في تصريحات لصحيفة "ويست فرانس": "كل ما تردد حتى هذه اللحظة مجرد اقتراحات، ويبقى القرار النهائي في يد الحكومة، فالأندية تحاول أن تجد حلولا لاستكمال بطولة الدوري، ولكن من الضروي الحفاظ على سلامة الجميع".





وأضاف مدرب منتخب فرنسا: "أطباء الأندية الذين اجتمعوا ووضعوا هذه التوصيات والإجراءات الاحترازية من أجل استئناف النشاط ليسوا أغبياء، ويبقى التساؤل هل هذه الإجراءات قابلة للتنفيذ على مستوى جميع الأندية أم لا؟".



