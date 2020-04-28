Advertisements

مدرب منتخب فرنسا عن عودة الدوري.. " أطبائنا ليسوا أغبياء ! "

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:40 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


تحدث ريمون دومينيك، المدير الفني الأسبق لمنتخب فرنسا، ورئيس رابطة المدربين الفرنسيين، عن قرار بشأن استكمال منافسات الموسم الجاري في بلاده.

تصريحات مدرب المنتخب الفرنسي 

وقال دومينيك في تصريحات لصحيفة "ويست فرانس": "كل ما تردد حتى هذه اللحظة مجرد اقتراحات، ويبقى القرار النهائي في يد الحكومة، فالأندية تحاول أن تجد حلولا لاستكمال بطولة الدوري، ولكن من الضروي الحفاظ على سلامة الجميع".

وأضاف مدرب منتخب فرنسا: "أطباء الأندية الذين اجتمعوا ووضعوا هذه التوصيات والإجراءات الاحترازية من أجل استئناف النشاط ليسوا أغبياء، ويبقى التساؤل هل هذه الإجراءات قابلة للتنفيذ على مستوى جميع الأندية أم لا؟".

وأكمل ريمون دومينيك؛ "لا يوجد مشكلة بالأندية الكبيرة لأنه يعمل لديها أطقم طبية برواتب كبيرة، وبعضهم لديه مكاتب وفريق كامل يعمل تحت إشرافه داخل مقر التدريبات، مما يمكنهم من مراقبة واختبار والتحكم في أي حالات بين اللاعبين أو الموظفين بالنادي".

أخبار تهمك

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 11 ساعة

حازم إمام: مهاجم المصري إضافة قوية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 7 ساعات

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الملك سلمان" يصدر قراراً جديداً يتعلق بولي العهد

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يحذر من رسائل قاتلة على "الواتسآب"

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الجمهور ينتقد سميحة أيوب بعد تجسيدها دور والدة نادية الجندي في سكر زيادة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

01:06 ص

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

02:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة