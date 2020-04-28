مفاجأة.. بيراميدز يطلب ضم نجم الزمالك









أظهر نادي بيراميدز اهتمام بالتعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب بيراميدز في التعاقد مع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للقلعة البيضاء في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق.





وينوي نادي بيراميدز ضم عبد الله جمعة ضمن الصفقة التبادلية التي سيعقدها مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري.





يذكر أن نادي الزمالك كان قد اظهر رغبة في التعاقد مع عدة لاعبين من صفوف بيراميدز أبرزها أحمد أيمن منصور وعمر جابر وذلك عن طريق عقد صفقة تبادلية مع النادي.



