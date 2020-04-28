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الزمالك يطالب الفيفا بإلغاء عقوبة النقاز
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:27 ص
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية محلية أن مسئولي الزمالك قرروا التصعيد في قضية التونسي حمدي النقاز نجم الفريق الهارب في ديسمبر الماضي وذلك عقب صدور حكم من جانب الفيفا لصالحه ومنح أحقيته في الحصول على مليون وربع مليون دولار.
وأفادت التقارير الصحفية بأن قرار إدارة الزمالك بالتصعيد لدى محكمة الكاس جاء من أجل المطالبة بإلغاء العقوبة الموقعة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأحقية الزمالك في الحصول على تعويض مالي من الأساس وذلك بداعي حصول النقاز على ما يقرب من 50% من إجمالي مستحقاته من النادي وهو ما يؤكد التزام الزمالك معه من الناحية المادية.
وذكرت التقارير الصحفية أن الفيفا كان قد قرر في وقت سابق أحقية النقاز في فسخ تعاقده مع الزمالك وحصوله على تعويض مالي تبلغ قيمته مليون وربع مليون دولار.
وأكدت التقارير الصحفية أنه سيتم خصم عقد النقاز مع ناديه الليتواني من قيمة الغرامة التي سيحصل عليها من الزمالك وأن مسئولي الزمالك يسعون لتخفيض قيمة العقوبة لما يقترب من 600 ألف دولار فقط وتخفيضها لما يقترب من النصف.