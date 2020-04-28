الزمالك يطالب الفيفا بإلغاء عقوبة النقاز





كشفت تقارير صحفية محلية أن مسئولي الزمالك قرروا التصعيد في قضية التونسي حمدي النقاز نجم الفريق الهارب في ديسمبر الماضي وذلك عقب صدور حكم من جانب الفيفا لصالحه ومنح أحقيته في الحصول على مليون وربع مليون دولار.

وأفادت التقارير الصحفية بأن قرار إدارة الزمالك بالتصعيد لدى محكمة الكاس جاء من أجل المطالبة بإلغاء العقوبة الموقعة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأحقية الزمالك في الحصول على تعويض مالي من الأساس وذلك بداعي حصول النقاز على ما يقرب من 50% من إجمالي مستحقاته من النادي وهو ما يؤكد التزام الزمالك معه من الناحية المادية.

وذكرت التقارير الصحفية أن الفيفا كان قد قرر في وقت سابق أحقية النقاز في فسخ تعاقده مع الزمالك وحصوله على تعويض مالي تبلغ قيمته مليون وربع مليون دولار.