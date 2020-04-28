"النهاية" للنجم يوسف الشريف يتصدر تريند تويتر









ويذكر أن تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.





وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.





وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

تصدر مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف قائمة التريندات عبر موقع تبادل التغريدات تويتر، وذلك بعد انقاذ الفنان باسم مغنية للفنان يوسف الشريف وأخذه معه قبل مجئ قوات انيرجي للقبض عليه.