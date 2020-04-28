Advertisements

"النهاية" للنجم يوسف الشريف يتصدر تريند تويتر

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:19 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

تصدر مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف قائمة التريندات عبر موقع تبادل التغريدات تويتر، وذلك بعد انقاذ الفنان باسم مغنية للفنان يوسف الشريف وأخذه معه قبل مجئ قوات انيرجي للقبض عليه.  

ويذكر أن تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه. 

 وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.  

وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 17 ساعة

حازم إمام: مهاجم المصري إضافة قوية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 11 ساعة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 7 ساعات

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يحذر من رسائل قاتلة على "الواتسآب"

منذ حوالي 4 ساعات

الجمهور ينتقد سميحة أيوب بعد تجسيدها دور والدة نادية الجندي في سكر زيادة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الملك سلمان" يصدر قراراً جديداً يتعلق بولي العهد

منذ حوالي 9 ساعات

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

01:06 ص

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

02:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة