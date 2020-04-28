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الأهلي ينتظر قرار فايلر بشأن المُعارين

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:51 ص
الأهلي
الأهلي
محمد جمال


ينتظر مسؤولي النادي الأهلي قرار المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشأن إحتياجاته ملال الفترة القادمة، سواء بتحديد أسماء الصفقات الجديدة أو الراحلين بجانب حسم العائدين من الإعارة والذى سيستمروا فى الإعارة.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول إستقرار فايلر على عودة كل من محمد شريف لاعب إنبي صاحب ال 9 أهداف ببطولة الدوري المصري خلف عبدالله السعيد متصدر جدول الترتيب، لدعم خط الهجوم بسبب إقتراب رمضان صبحي من العودة لصفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي نهاية الموسم.

بجانب إستقرار السويسري على عودة أكرم توفيق لاعب خط الوسط المُعار لصفوف الجونة، من أجل تدعيم الفريق بعد رحيل حسام عاشور بنهاية الموسم، ودراسة عودة كريم يحيي المُعار لصفوف سموحة لتعويض رحيل أحمد فتحي. 

وإستقر فايلر بشكل كبير على رحيل وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لصفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بجانب حسين السيد لاعب الصفاقسي.

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