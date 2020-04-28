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الجيش الليبي يكشف عن تفاصيل غارة تركية وعدد الضحايا (صور)

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:00 ص
جانب من الحادث
جانب من الحادث
الفجر
كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، عن تفاصيل غارة شنتها طائرات تركية مسيرة.

وقال "المسماري" في بيان له: "في جريمة جديدة من جرائم السفاح المعتوه رجب أردوغان ضد الشعب الليبي والعرب، أقدم الطيران التركي المسير مساء اليوم على مجزرة أسفرت عن إستشهاد 5 مواطنين على الأقل ومرافقيهم من العمالة الوافدة في عمل إجرامي تبنته ماتسمى حكومة الوفاق غير الشرعية وإعلامها العميل المستقر في تركيا وطرابلس زاعمة استهداف شحنة عسكرية".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي: "لقد عجز طيران هذا المعتوه عن المواجهة في محاور الشرف التي جعلت من طائراته أضحوكة العالم فتوجه إلى قصف شاحنات السلع الغذائية المدنية وغيرها في الاماكن المفتوحة البعيدة عن الجبهات والمدن والقرى الآمنة وكان آخرها هذا القصف الذي إستهدف مساء اليوم " منحلًا للعسل " بسيارات كانت تنقل المنحل في منطقة نسمة جنوب شرق مدينة مزدة.

وتابع، أن "هذا المعتوه أردوغان عدو العرب والمسلمين يواصل سياسة التضييق على عيش المواطنين وتجارتهم في ظل هذه الظروف المعيشية البائسة التي أوصل مجلس رئاسي العار ليبيا لها ظنًا منه انه سيجوع الليبيين بمثل هذا القصف الإجرامي وقطع الغذاء والدواء عنهم حتى ينجح في تركيعهم تحت أقدامه كما فعلا أجداده العثمانيين المهزومون في عالمنا العربي لكن هيهات هيهات"، معربا عن خالص عزائه لأسر الضحايا، مؤكدا أن "القصاص قادم لا محال".
الجيش الليبي يكشف عن تفاصيل غارة تركية وعدد الضحايا (صور)
الجيش الليبي يكشف عن تفاصيل غارة تركية وعدد الضحايا (صور)
الجيش الليبي يكشف عن تفاصيل غارة تركية وعدد الضحايا (صور)
الجيش الليبي يكشف عن تفاصيل غارة تركية وعدد الضحايا (صور)
الجيش الليبي يكشف عن تفاصيل غارة تركية وعدد الضحايا (صور)
الجيش الليبي يكشف عن تفاصيل غارة تركية وعدد الضحايا (صور)

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