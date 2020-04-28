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المرشحون للرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف القادم

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:18 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
عبد القادر عرابي


تعكف إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي على دراسة التدعيمات المقررة للفريق في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، استعداداً لاستحقاقات الموسم المقبل.


وتريد الإدارة مواصلة عملية بناء الفريق واستعادة أمجاد النادي الضائعة، والذي اهتزت مكانته محلياً وعالمياً بصورة كبيرة، منذ رحيل المدرب الأسطوري للفريق السير " أليكس فيرجسون ".


وتشير عدة تقارير إلى أن الصيف القادم سيكون ساخناً في مانشستر يونايتد، بعد ارتباط النادي بضم عدة لاعبين، أبرزهم المدافع السنغالي " كاليدو كوليبالي " نجم نابولي، والنجم الإنجليزي القادم بقوة " جادون سانشو " لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.


ومن المتوقع أن يستغني النادي عن خدمات عدة لاعبين في الصيف المقبل، والذين استنفذوا كل فرصهم في ملعب أولد ترافورد دون تقديم إضافة حقيقية للنادي.

ونرصد لكم من خلال تلك السطور التالية، أبرز المرشحين لمغادرة النادي في سوق الانتقالات القادمة.



بول بوجبا


أبرز من طالتهم الشائعات في مانشستر يونايتد هذا الموسم، والذي شهد دخوله في أزمة ثقة مع مدربه أولي جونار سولشاير وجماهير الفريق، بالإضافة لجماهير النادي.

ومن المنتظر أن ترضخ الإدارة لبيعه هذا الصيف سواء لريال مدريد أو يوفنتوس، سعياً للحصول على أكبر عائد من بيعه.



أليكسيس سانشيز


يمثل أكبر صداع لإدارة الفريق التي مازالت تتحمل راتبه الباهظ والبالغ 500 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً، رغم إعارته لإنتر ميلان.

ولا يرغب إنتر ميلان في شرائه بشكل نهائي، كما لا يرغب اليونايتد في بقائه أكثر من ذلك.


ماركوس روخو


ضجر النادي من كثرة إصابات نجم سبورتينج لشبونة السابق منذ إنضمامه عام 2014 لليونايتد، ومع كثرة الخيارات الدفاعية واحتمالية قدوم كوليبالي، سيكون اللاعب على رأس قائمة الراحلين.



كريس سمولينج


قضى إعارة ناجحة في روما خلال الموسم الحالي، وترغب عدة أندية في شرائه من مانشستر يونايتد، والذي لن يمانع في رحيله خلال الصيف القادم.


دييجو دالوت


لم يقدم الكثير لمانشستر يونايتد منذ انضمامه عام 2018 من بورتو البرتغالي، ورغم صغر سنه، إلا أنه لم يتطور بالشكل الكافي لبقائه ضمن صفوف الفريق.




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