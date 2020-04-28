Advertisements

من هو محمود وادي صفقة الزمالك المنتظرة؟

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:21 ص
محمود وادي
محمود وادي
أميرة فطيم


دخل الفلسطيني محمود وادي، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي المصري البورسعيدي في دائرة اهتمامات إدارة نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويخطط مجلس إدارة الزمالك لعقد صفقة تبادلية مع نادي المصري، بتعويضه بعمر السعيد، أو الكونغولي كاسونجو مهاجما الفريق الابيض، مقابل شراء محمود وادي.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير معلومات عن مهاجم المصري محمود وادي:- 

يجيد محمود وادي صاحب الـ 25 عاما، اللعب في مركز المهاجم الصريح، وتبلغ القيمة التسويقية له  325 ألف جنيه إسترلينى.

انضم محمود وادى إلى صفوف المصرى البورسعيدى عام 2018، وشارك معه فى 61 مباراة، مسجلًا، 17 هدف، فيما صنع 8 أهداف وتلقى 11 إنذارا.

وخاض وادي مع الفريق البورسعيدي، 25 مباراة في الموسم الحالي 2019- 2020، أحرز خلالهم 25، هدفًا، وصنع 6 أهداف أخرى.

وتنوعت مشاركات مهاجم المصري هذا الموسم؛ بين 10 مباريات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا، فيما خاض 13 مواجهة فى الدورى، صنع خلالهم 5 أهداف، ومباراتين فى كأس مصر، مسجلًا 3 أهداف.

أما عن مسيرته الدولية، فقد خاض وادي مع منتخب فلسطين 13 مباراة، لم يتمكن من تسجيل خلالهم أى أهداف، فيما صنع هدفين.

أخبار تهمك

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 17 ساعة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الجمهور ينتقد سميحة أيوب بعد تجسيدها دور والدة نادية الجندي في سكر زيادة

منذ حوالي 6 ساعات

حازم إمام: مهاجم المصري إضافة قوية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يحذر من رسائل قاتلة على "الواتسآب"

منذ حوالي 4 ساعات

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الملك سلمان" يصدر قراراً جديداً يتعلق بولي العهد

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

01:06 ص

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

02:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة