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حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وصن داونز لضم سيرينو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:31 ص
الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
عبد القادر عرابي


طفى اسم النجم الأوروجواياني " جاستون سيرينو " لاعب نادي صن داونز الجنوب أفريقي على سطح الأخبار المرتبطة بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية.


ويسعى الأهلي لضم سيرينو في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، تحسباً لرحيل نجم الفريق " رمضان صبحي " لناديه هيدرسلفيد تاون الإنجليزي، في ظل ارتفاع المقابل المادي المطلوب للتخلي عنه بشكل نهائي.


وبدأ الأمر بشائعات ربطت بين سيرينو والأهلي، إلا أن الأمر تأكد بشكل رسمي عبر مدير الكرة بالفريق سيد عبد الحفيظ، والذي أكد بشكل رسمي أن الأهلي يسعى لضم سيرينو.


صفقة تبادلية


ومع ارتفاع المقابل المادي المطلوب في سيرينو، والذي لن يقل عن 3 ملايين دورلار، ذكرت تقارير مقربة من النادي الأهلي، أن إدارة الفريق تقترح عقد صفقة تبادلية بين الفريقين، ينتقل بموجبها جناح الفريق الأنجولي " جيرالدو دا كوستا " ومبلغ مالي، مقابل انتقال سيرينو.

إلا أن المنسق الإعلامي لنادي صن داونز خالد علي، أكد أنه لم يتم التطرق لعقد صفقة تبادلية لانتقال سيرينو.

وقال خالد علي في مداخلة عبر البرنامج الإذاعي " وان تو ": " الأهلي لم يطلب رسمياً ضم سيرينو، وكانت المفاوضات شفهية عبر أحد مسؤولي الفريق".



وتابع: " لا توجد أي نيه من الطرفين لعقد صفقة تبادلية بإدارج بعض اللاعبين مثل جيرالدو".


وواصل: " بدأ الأمر عقب مباراة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث أجرى مسؤول بالفريق اتصالاً هاتفياً لضمه لمدة 3 مواسم".


واستطرد: "سيرينو لاعب هام لصن داونز، وإدارة الفريق ترفض رحيله بشدة سواؤ للأهلي أو لأي فريق آخر".


واختتم: "صن داونز ليس نادياً إستثمارياً يبحث عن المال، وبالتالي لن تمثل الأموال أي أهمية لمالك النادي، بل يريح المحافظة على اللاعب، لمحاولة تكرار إنجاز الفوز بدوري الأبطال عام 2016".


يذكر أن صاحب الـ29 عاماً التحق بالفريق في يناير عام 2018 من نادي " بوليفار" البوليفي، ولعب 90 مباراة بقميص الفريق، سجل 22 هدفاً ومرر 26 تمريرة حاسمة.

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