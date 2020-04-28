Advertisements

ديبالا مفتاح يوفنتوس لضم مهاجم مانشستر سيتي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:00 ص
ديبالا
ديبالا
محمد الدمتناوي


أشار تقرير صحفي، أن باولو ديبالا جناح فريق يوفنتوس الإيطالي، قد يكون مفتاح البيانكونيري للتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع جابرييل جيسوس مهاجم فريق مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يرغب في بقاء جيسوس في صفوف السيتي، وذلك ما يصعب انتقال اللاعب ليوفنتوس.

وأتمت الصحيفة، أن مانشستر سيتي قد يوافق على بيع حيسوس في حالة إقحام صفقة تبادلية، قد يكون ميراليم بيانيتش أو دوجلاس كوستا.

أخبار تهمك

الجمهور ينتقد سميحة أيوب بعد تجسيدها دور والدة نادية الجندي في سكر زيادة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

حازم إمام: مهاجم المصري إضافة قوية للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يحذر من رسائل قاتلة على "الواتسآب"

منذ حوالي 6 ساعات

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ يوم

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:22 ص

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة