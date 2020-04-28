ديبالا مفتاح يوفنتوس لضم مهاجم مانشستر سيتي









أشار تقرير صحفي، أن باولو ديبالا جناح فريق يوفنتوس الإيطالي، قد يكون مفتاح البيانكونيري للتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي.





وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع جابرييل جيسوس مهاجم فريق مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يرغب في بقاء جيسوس في صفوف السيتي، وذلك ما يصعب انتقال اللاعب ليوفنتوس.



