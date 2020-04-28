اجويرو يتحدث عن علاقته مع ميسي

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تحدث اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن علاقته مع مواطنه ليونيل ميسي خلال السنوات الماضية.



وقال أجويرو في تصريحات حسب قناة Tyc الأرجنتينية : "لدي صداقة مع ميسي مُنذ 15 عام، وسابقاً كنا قبيحين لكن الآن أصبحنا أفضل مع تقدم العمر".



وأضاف : "‏عندما يسجل ميسي هدف يساعده فيه الحظ أدرك ذلك، وبعد هدفه الثالث في الإكوادور أخبرته 'لقد كنت محظوظاً بهذا الهدف لأن الكرة اعتلت لوحدها، وقال لي بالفعل أنت مُحق".



وتابع : "عندما يخسر المننخب اول من ينتقدوه هو ميسي، وهو اكثر شخص يُعاني من الهزائم مع منتخب بلاده خاصة في السنوات الأخيرة".



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