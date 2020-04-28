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اجويرو يتحدث عن علاقته مع ميسي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:19 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
تحدث اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن علاقته مع مواطنه ليونيل ميسي خلال السنوات الماضية.

وقال أجويرو في تصريحات حسب قناة Tyc الأرجنتينية : "لدي صداقة مع ميسي مُنذ 15 عام، وسابقاً كنا قبيحين لكن الآن أصبحنا أفضل مع تقدم العمر".

وأضاف : "‏عندما يسجل ميسي هدف يساعده فيه الحظ أدرك ذلك، وبعد هدفه الثالث في الإكوادور أخبرته 'لقد كنت محظوظاً بهذا الهدف لأن الكرة اعتلت لوحدها، وقال لي بالفعل أنت مُحق".

وتابع : "عندما يخسر المننخب اول من ينتقدوه هو ميسي، وهو اكثر شخص يُعاني من الهزائم مع منتخب بلاده خاصة في السنوات الأخيرة".

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