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هاشتاج دينا الشربيني يتصدر قائمة التريند في مصر

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:37 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
نادين نجدي


عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل "لعبة النسيان"، بعد العرض تنداول رواد السوشيال ميديا الكثير من صور وفيديوهات الحلقة، على موقع "تويتر" حتى دخلت الفنانة دينا الشربيني قائمة التريند على تويتر

يُعرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 11:30 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد




وينتمي هذا المسلسل لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

يذكر أن "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.

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