Advertisements

تسجيل 163 وفاة و1144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:28 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 163 وفاة جديدة و1144 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، حث على المضي ببطء في رفع قيود فيروس كورونا لتجنب انتشار المرض وإجبارها على التراجع في وقت لاحق.

 

وقال "ألتماير" لإذاعة دويتشلاند فونك: "بصفتي شخصًا يؤمن بالقرارات القائمة على الحقائق، أوصي الجميع بالمضي قدمًا بعناية شديدة حتى لا يتم إجبارنا على إلغاء تدابير التخفيف في نهاية المطاف".

 

وشهدت ألمانيا نحو 150 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وفقًا للأرقام الرسمية التي نشرت اليوم الاثنين، لكنها لم تسجل سوى 5750 حالة وفاة، وهي نسبة أقل بكثير من الوفيات مقارنة بإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

 

يُعزى انخفاض معدل الوفيات في ألمانيا جزئيًا إلى أنها فرضت حظرًا صارمًا في وقت أبكر من البلدان الأخرى نسبة إلى اكتشاف الحالة الأولى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا في المانيا فيروس كورونا رفع قيود كورونا ألمانيا

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 8 ساعات

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يحذر من رسائل قاتلة على "الواتسآب"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 18 ساعة

حازم إمام: مهاجم المصري إضافة قوية للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ يوم

الجمهور ينتقد سميحة أيوب بعد تجسيدها دور والدة نادية الجندي في سكر زيادة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في قبرص الشمالية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن إصابة عضو بفيروس "كورونا"

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في أفغانستان

6 دول متقدمة تسير على خطى إيطاليا في انتشار الوباء

ألمانيا تعلن عن حزمة بقيمة 750 مليار يورو لمحاربة كورونا

إيطاليا تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بـ كورونا إلى 115242

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:22 ص

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة