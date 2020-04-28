أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "فرصة تانية"

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عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة أون في تمام الساعة 11:45 مساءاً، فبدأت الحلقة عندما ذهب للقسم بسبب إستدعاهم له طبقاً للقضية التي رفعها عليه والد ريهام.



قرر زياد الزواج من ريهام، ففرحت كثيراً ولكن هو كان مجبر بسبب القضية، لأنه لا يمتلك مال، وإتفقوا سوياً بأن يعيشوا خارج مصر، ويعملوا بالخارج



ظهر عمر الشناوي وهو يعبر الطريق وكانت ملك تسير بالسيارة بخبطته غير عمد، فجاء الناس وتطمأنت عليه ملك وقرر الذهاب.





ثم أقنعته ملك بأن تصله إلى مستشفى حتى تطمأن عليه، فأخذته إلى سيارتها وهم في الطريق إعترف لها عمر الشناوي بأنه ألقى نفسه أمام سيارتها عمداً، لأنه كان قرر أن ينتحر، لأن الفتاة التي يحبها كثيراً، رفضته بسبب عدم حصوله على المال، على وظيفة أيضاً، من هنا قررت ملك أن تعطيه ميعاد ويذهب إليها الشركة لكي يعمل معها، لأنها عندما سألته عن مؤهله ودراسته وجاوبها فأندهشت به.



جمع المشهد الثالث من المسلسل كل من أحمد مجدي "زياد" وعائلة بعدما بعد عنهم لمدة سنة، عندما ساله والده عن آيتن عامر "ريهام" زوجته فأخربهم بأنه طلقها.



تفاجأ أهل زياد، وقال لهم أن هذا كان أنسب حل، فأنا تزوجتها وأنا مجبر على ذلك ولن أكرر هذه الغلطة.





مر سنة على مقاطعة هبه مجدي "مريم" لأهلها، ذهبت ملك لمريم، وتركت هدية عيد ميلادها أمام المنزل وعندما مشيت.



فتحت مريم الباب ونادت ملك، وقال لها هل يصح تأتي هنا وتتركي هديتي وتمشي، فدخلت ملك وتحدثوا سوياً، وصارو يتحدثون عن مدحت وما فعتله، حتى تركتها ملك لكي تذهب إلى بيتها، ورأها مدحت وهي تخرج من المنزل، دخل المنزل ونادى على مريم وعاملها معاملة سيئة، لكن كان خوف مريم الوحيد أن يكون تحدث مع ملك ، لم يحدث هذا.





ذهب زياد لعمل مقابلة شخصية في شركة، وتفاجئ بأن من تقوم معه بعمل المقابلة الشخصية معه ملك، جاءت حالة من الدهشة لزياد.





لم تتذكر ملك زياد بسبب فقدان الذاكرة، عندما سالته الأسئلة المعتادة لأي مقابلة شخصية فلم يجب عنها بالإجابات المثالية وتبين لها من خلال إجاباته، أنه غير مخلص للمكان الذي ينتمي فيه.



ذهبت آيتن عامر "ريهام" لمنزل أحمد مجدي "زياد" وفتح والده الباب لها، وجلسوا سوياً، وفي ذات الوقت كان زياد في شركة ويقدم بها، للبحث عن عمل جديد.



جاء لزياد إتصال وهو بخارج البيت من والده "محمود البزاوي" هو يقول له إلحقني يا زياد ريهام إنتحرت في المنزل، وهنا انتهت الحلقة الرابعة.









