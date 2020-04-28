شريف منير يتعدى على ياسمين عبدالعزيز بالضرب.. أبرز أحداث "ونحب تاني لية"

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تدور أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث الجديدة والمشوقة.



حيث نشبت مشاجرة بين ياسمين عبد العزيز، وطليقها شريف منير إذ تعدى عليها بالضرب؛ بسبب "مهند"، حيث طلب شريف منير مقابلتها للحديث عن أمور قديمة أثناء زواجهما.



وذهب كريم فهمي، مرة أخرى إلى الأتيليه الخاص بياسمين عبد العزيز، ليتجدد اللقاء بينهما مرة أخرى.







يشار إلى أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، سمر مرسي، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



