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عودة تدريجية للحياة الطبيعية في هونج كونج

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:55 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قررت السلطات في هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، إعادة معظم موظفي الدولة تدريجيًا لأعمالهم اعتبارا من الرابع من مايو.

 

وقالت السلطات في هونج كونج، إنها لم تقرر بعد تخفيف قيود السفر والتباعد الاجتماعي التي من المقرر أن تنقضي الأسبوع المقبل، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وقد أعلنت هونغ كونغ أمس الاثنين، أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بالمرض لليوم الثاني على التوالي، الأمر الذي أثار الارتياح في مدينة عصف المرض باقتصادها بعد حملة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أصابت الاقتصاد بالشلل بالفعل.

 

وأكدت هونج كونج رصد 1038 إصابة، و4 وفيات منذ بداية تفشي الوباء في يناير الماضي.

 

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

 

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

 

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

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